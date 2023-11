Bekanntes Volksleiden Nirgends im Land haben mehr Menschen schlimm „Rücken“ als in der Vulkaneifel – das sind die Gründe

Nirgends in Rheinland-Pfalz ist der Anteil derjenigen höher, die schlimm „Rücken“ haben, als in der Vulkaneifel. Fast 38 Prozent der Menschen dort haben 2021 so starke Rückenschmerzen gehabt, dass sie eine ärztliche Behandlung benötigten. Das ist deutlich mehr als der rheinland-pfälzische Durchschnitt, wie aus Zahlen des Gesundheitsatlas der Krankenkasse AOK hervorgeht.