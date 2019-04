später lesen Rückfallgefährdete Straftäter: Netz an Ambulanzen erweitert Teilen

Das Therapieangebot für Gewalt- und Sexualstraftäter nach einer Haftentlassung ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland ausgebaut worden. Am Montag wurde als neuer Standort die forensisch-psychiatrische Ambulanz (FPA) an der Universität Homburg anerkannt. dpa