Rückkehr der Autokinos in Corona-Zeiten

Besucher schauen „Die Känguru-Chroniken“ in einem Autokino. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Speyer/Ingelheim Mitten in der Corona-Krise gibt es ein Comeback der Autokinos. Während herkömmliche Lichtspielhäuser wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geschlossen sind, kommt es in Rheinland-Pfalz zu zahlreichen neuen Filmvorführungen im Freien.

„Autokinos haben eine tolle Atmosphäre. Man hat das riesige Bild und die Privatsphäre im Auto“, sagt Frederik Rößler, einer der Veranstalter des Autokinos in Pirmasens. Auch in Speyer, Mainz, Ingelheim und etlichen weiteren Städten kommt es zum Revival dieser Open-Air-Kinos. Mittlerweile gibt es mehr als 15 von ihnen in Rheinland-Pfalz.