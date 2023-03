Tiere Rückkehr der Wanderfische: Junglachse im Ahr-Flutgebiet

Junglachse sind am Dienstag im flutgeschädigten Ahrtal die Stars: Sie zappeln in Wassereimern, werden in den Fluss gekippt, stellen sich sogleich gegen die Strömung und suchen unter Steinen nach Nahrung wie Wasserinsekten und Bachflohkrebsen. Die Ahr-Flut und ihre Folgen haben 2021 auch viele Lachse getötet. Nach dem Fund eines neuen toten Exemplars erst vor knapp zwei Monaten beim Dorf Schuld helfen Experten und Politiker bei der Rückkehr der Lachse nach: Am Dienstag haben sie rund 6000 Jungfische bei Bad Neuenahr-Ahrweiler in den Fluss ausgesetzt. An diesem Samstag (25. März) sollen noch insgesamt etwa 7000 Junglachse, sogenannte Smolts, bei einer Auswilderung in Dernau und Schuld folgen.