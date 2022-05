3. Liga : Rückkehr nach Saarbrücken? Spekulationen um Mike Frantz

Mike Frantz spielt den Ball. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Saarbrücken Der saarländische Fußball-Routinier Mike Frantz hat Gerüchte um eine Rückkehr zum 1. FC Saarbrücken selbst befeuert. „Lasst euch überraschen, was in den nächsten zwei Wochen passiert“, sagte Frantz in einem Fan-Podcast.

Der 35-Jährige, der in jungen Jahren für den heutigen Drittligisten spielte, lief im vergangenen Jahrzehnt für den 1. FC Nürnberg, den SC Freiburg und Hannover 96 auf. Bei den Niedersachsen hat er einen auslaufenden Vertrag, der nicht verlängert wird.

Am Rande des 1:1 bei der Zweitvertretung des SC Freiburg äußerte sich am Samstag auch Sportdirektor Jürgen Luginger zu einer möglichen Rückholaktion des Routiniers. „Für einen Drittligisten ist Mike in jedem Fall eine Bereicherung. Wir werden die nächsten zwei, drei Wochen mal sehen“, sagte Luginger bei Magentasport. Nach dem Remis zum Abschluss beendet Saarbrücken die Drittliga-Saison auf dem siebten Platz mit 53 Punkten.

(dpa)