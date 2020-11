Rückschlag für Saarbrücken: Spätes Gegentor bei Uerdingen

Ein Fußball-Spiel. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Düsseldorf/Saarbrücken Beim 1. FC Saarbrücken ist erst einmal Ernüchterung eingekehrt: Der Aufsteiger zahlt beim KFC Uerdingen Lehrgeld. Schon am Mittwoch geht es für ihn in der 3. Liga weiter.

Mit der zweiten Niederlage hintereinander hat der 1. FC Saarbrücken den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Nach dem bitteren 0:1 (0:0) beim KFC Uerdingen am Samstag in der 3. Fußball-Liga in Düsseldorf ärgerte sich Trainer Lukas Kwasniok. „Du ackerst und machst und tust 90 Minuten lang und schenkst einfach Punkte her“, sagte der Coach.

Schon ein Remis hätte gereicht, um zumindest für eine Nacht an der Spitze der Liga zu stehen. Das Tor des Tages erzielte Uerdingens Christian Kinsombi in der ersten Minute der Nachspielzeit, nachdem Steven Zellner am Strafraum den Ball verloren hatte. Sebastian Jacob köpfte in einer mäßigen Begegnung zuvor für die Gäste an den Pfosten. „Das ist nicht mehr Regionalliga: Fehler werden anders bestraft. Wenn du die Möglichkeit hast, Punkte zu holen, dann musst du es tun“, analysierte der enttäuschte Kwasniok.