Landespolitik : Reaktionen auf den Rücktritt von Roger Lewentz: Zwischen Respekt und Halbherzigkeit

Mainz Die Mainzer Landesregierung verliert ihren mächtigsten Minister. Lewentz erfährt nach seinem Rückzug viel Respekt von Weggefährten. CDU und AfD fehlen jedoch die Entschuldigung und das Eingeständnis persönlicher Fehler.

Bis zuletzt hatte es so ausgehen, als wollte sich Roger Lewentz noch im Parlament verteidigen. Dort war für Mittwochnachmittag eine Sondersitzung angesetzt. Am Morgen jedoch verschickte die Staatskanzlei kurzfristig eine Einladung an die Landespresse - Statement von Lewentz und Dreyer. Womöglich hatte man keine Erklärungen mehr finden können. Am Dienstag schon klangen die Äußerungen des Innenministeriums für das plötzliche Auftauchen neuer Beweisstücke im Untersuchungsausschuss nicht wirklich plausibel.