In der Nacht ist es in der Region ruhig geblieben. Keine Sturmschäden, nur wenige Blechschäden in der Eifel auch durch Glätteunfälle. Am Donnerstag drohen Orkanböen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Zeit etwa von 7 Uhr bis 22 Uhr vor Böen der Stufe drei. Die Stufe vier ist die höchste Warnstufe für Orkanböen. dpa