Wetter : Ruhige Nacht im Ahrtal: Neuer Starkregen blieb aus - Unwetter im Saarland und in Belgien

Der Park um das Kurhaus wurde durch die Flut verwüstet. Foto: Thomas Frey/dpa

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Lage im durch Hochwasser stark verwüsteten Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat sich in der Nacht zu Sonntag etwas entspannt. Derweil gab es am Abend Unwetter im Saarland. Auch Belgien traf es wieder heftiger.

„Aus polizeilicher Sicht gab es keine Besonderheiten“, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Probleme durch weitere Regenfälle habe es nicht gegeben. Am Sonntagmorgen schien im Ahrtal zeitweise die Sonne. Die Zahl der Toten durch das Hochwasser lag wie am Vortag bei 132, die der Verletzten bei 766. Weiterhin wurden noch 149 Menschen vermisst. Neue Zahlen wollten die Retter am Nachmittag mitteilen.

Am Samstag hatte die Wetterprognose Anwohnern und Rettern Sorgen bereitet. Der Deutsche Wetterdienst hatte mit örtlichen Niederschlägen im Bereich von maximal 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter gerechnet. Am Sonntagmorgen könne sich die Wetterlage noch verschärfen, hieß es. Den besonders betroffenen Kommunen war daher ein Evakuierungsangebot gemacht worden. In den gefährdeten Gebieten Schuld, Insul, Dümpelfeld und Bad Neuenahr sollten die Menschen demnach mit Shuttle-Bussen zu einer Notunterkunft in Leimersdorf gebracht werden können.

Blitz und Donner im Saarland

Während das Unwetter die Region Trier am Samstag nur streifte, fiel es im Saarland kurz aber heftig aus: Blitz, Donner und Niederschläge haben in Teilen des Saarlands für nasse Garagen gesorgt und den Verkehr behindert. Für diesen Sonntag werden erneut Gewitter erwartet.

Ein kräftiges Gewitter mit starkem Regen hat im Saarland zahlreiche Straßen, Keller und Garagen überflutet. Am Samstagabend gab es fast 100 Einsätze von Polizei und Feuerwehr, wie diese mitteilten. Betroffen waren vor allem die Landeshauptstadt Saarbrücken und St. Ingbert. Auf der A 8 bei Heusweiler wurden zwei Menschen verletzt, weil ihre Autos auf regennasser Strecke ins Schleudern kamen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In Richtung Luxemburg blieb die Autobahn wegen Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt.

Erneut Unwetter in Belgien - Autos werden weggespült

In Belgien sind bei erneuten Unwettern zahlreiche Autos weggeschwemmt worden. In der Stadt Dinant blockierten die vom Wasser mitgerissenen Fahrzeuge einen Bahnübergang, wie die Nachrichtenagentur Belga am Samstagabend unter Berufung auf das Bahnunternehmen Infrabel berichtete. Der Bahnverkehr sei wegen des Hochwassers Mitte Juli aber bereits eingestellt gewesen. Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTBF berichtete, war auch die Stadt Namur in der gleichnamigen Provinz von Überschwemmungen betroffen. Die Stadt liegt rund 100 Kilometer westlich von Aachen.