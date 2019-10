Kommentar : Die Landes-CDU ist ein gebranntes Kind

In der rheinland-pfälzischen CDU ist plötzlich Bewegung. Nachdem Gegenkandidaturen in der von Julia Klöckner auf Eintracht getrimmten Partei lange Zeit die Ausnahmen waren, gibt es plötzlich vielerorts mehr als einen Bewerber für Ämter und Positionen.

Das war unlängst so bei den Wahlen der CDU-Vorsitzenden in Trier und Trier-Saarburg. Das wird so sein bei der Wahl des neuen Bezirksvorsitzenden in der nächsten Woche. Und womöglich wirft für die CDU-Spitzenkandidatur 2021 nicht nur Fraktionschef Christian Baldauf seinen Hut in den Ring, sondern auch der überaus selbstbewusste Hunsrücker Landrat Marlon Bröhr.