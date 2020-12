Run auf Buchläden: Lockdown als „weiterer Knockdown“

Ein Stapel neuer Bücher liegt auf einem Verkaufstisch in einer Buchhandlung. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Mainz/Koblenz/Kaiserslautern Die Anordnung zur Schließung der Geschäfte ab Mittwoch trifft Buchhändler in Rheinland-Pfalz hart. „Es ist eine Katastrophe“, sagte am Montag Franz-Josef Burkhart von der Buchhandlung „Blaue Blume“ in Kaiserslautern.

Die Verluste in der umsatzstärksten Woche des Jahres ließen sich nicht mehr aufholen.

„Es ist für uns kleine Buchhändler ein weiterer Knockdown“, sagte Michael Hoffstadt in Koblenz. Die Schließung bedeute eine zusätzliche Wettbewerbsverzerrung im ohnehin schwierigen Konkurrenzkampf mit den großen Online-Händlern. „Es ist klar, wer sich da die Hände reibt.“ Klagen helfe nicht weiter und mache nur depressiv. Kleine Buchhändler hätten angesichts der schwierigen Bedingungen der Branche seit Jahren gelernt, sich immer wieder etwas Neues auszudenken. Diesmal aber sei zu erwarten, dass spätestens im zweiten Halbjahr 2021 die wirtschaftlichen Auswirkungen im Buchhandel sichtbar seien.