Rund 100 000 Schüler an „Schulen ohne Rassismus“

Rund 100 000 Schüler nehmen nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung inzwischen am Projekt „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ teil. Während Ende dieses Jahres 139 Schulen den Titel trügen, hätten sich vor zehn Jahren elf Schulen an dem Projekt beteiligt, teilte die Landeszentrale am Donnerstag in Mainz mit. dpa