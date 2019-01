später lesen Rund 14 000 Schüler starten in die Abi-Prüfung FOTO: Franziska Kraufmann FOTO: Franziska Kraufmann Teilen

Für rund 14 000 junge Menschen an den Gymnasien in Rheinland-Pfalz beginnt in dieser Woche der letzte entscheidende Abschnitt ihrer Schulzeit. „Mit den schriftlichen Abiturprüfungen geht es jetzt in den Endspurt“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz. dpa