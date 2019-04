später lesen Rund 1500 Menschen demonstrieren gegen rechte Kundgebung Teilen

Mehr als 1500 Menschen haben gegen eine Versammlung der rechtsextremen Partei Die Rechte in Ingelheim protestiert. Das teilte die Polizei am Samstag in Mainz mit. Von den gemeldeten 50 Teilnehmern der Rechten waren demnach keine 20 gekommen. dpa