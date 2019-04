später lesen Rund 20 000 Motorradfans feiern den Saisonbeginn Teilen

Mehr als 20 000 Zweirad-Fans sind am Sonntag am Nürburgring in der Eifel lautstark in die Motorradsaison 2019 gestartet. Beim traditionellen „Anlassen“ standen neben dem Gottesdienst und Vorführungen zum sicheren Fahren auch ein großer Korso auf der legendären Nordschleife auf dem Programm. dpa