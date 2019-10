Rund 20 Menschen prügeln sich in Kaiserslautern

Mehrere Einsatzwagen der Polizei haben das Blaulicht eingeschaltet und sind auf dem Weg zu einem Einsatz. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Bei einer Massenschlägerei mit rund 20 Beteiligten in Kaiserslautern sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Bei der Auseinandersetzung in der Innenstadt am frühen Dienstag seien unter anderem Holzknüppel eingesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

