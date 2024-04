Kirche Rund 20.000 Menschen bei Trierer Heilig-Rock-Tagen

Rund 20.000 Menschen haben in den vergangenen zehn Tagen das Trierer Bistumsfest Heilig-Rock-Tage besucht. „Angesichts der Wetterkapriolen sind wir damit sehr zufrieden“, teilte Organisator Dario Tumminelli am Montag mit. Insgesamt seien rund 120 Einzelveranstaltungen angeboten worden, darunter gut 30 Gottesdienste und Gebetszeiten, elf Konzerte und drei Ausstellungen. Das Bistumsfest, bei dem der Heilige Rock im Trierer Dom als angebliches Gewand Christi gefeiert wird, war am Sonntag zu Ende gegangen.