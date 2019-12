Rund 225 Teilnehmer beim Feuerwehr-Abschwimmen im Rhein

Zahlreiche Taucher beim 49. Abschwimmen der Feuerwehr Mainz. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Abenteuer am letzten Tag des Jahres: Zum traditionellen Abschwimmen der Mainzer Feuerwehr haben sich am Dienstag laut Veranstalter rund 225 Schwimmer und Taucher aus dem Rhein-Main-Gebiet bei sieben Grad Wassertemperatur in den Rhein gestürzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Auch die 49. Ausgabe des Spektakels war wieder nicht bierernst. Laut Feuerwehr hatten sich manche etwa mit einem historischen Feuerwehrhelm oder einer Perücke verkleidet. Die unerschrockenen Teilnehmer schwammen in Mainz eine knapp zwei Kilometer lange Strecke.

Unter den Aktiven in Tauchanzügen waren Vertreter von Feuerwehren, der DLRG und von Taucherclubs. Das traditionelle Abschwimmen soll daran erinnern, dass die Feuerwehr im Ernstfall bei jeder Witterung auch im Wasser zur Stelle ist.