Bildung Rund 24.700 Menschen in Rheinland-Pfalz erhalten Bafög

Im vergangenen Jahr haben rund 24.700 Menschen in Rheinland-Pfalz Bafög erhalten. Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger blieb gegenüber dem Vorjahr fast gleich, sie stieg um 0,1 Prozent an, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. „Damit wurde erstmals seit zehn Jahren kein Rückgang verzeichnet.“