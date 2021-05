Rund 25 000 Impfdosen pro Woche für Betriebsärzte

Eine Ärztin zieht eine Spritze mit Corona-Impfstoff auf. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Mainz Rund 25 000 Impfdosen gegen das Coronavirus stehen für die Betriebsärzte in Rheinland-Pfalz pro Woche bereit. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Mainz nach den Ankündigungen des Bundes über die ersten Lieferungen mit.

Von 7. Juni soll das Impfen in den Betrieben möglich sein. Allerdings seien viele Fragen noch nicht geklärt. „Viele Betriebe sind bereits jetzt startklar“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände, Karsten Tacke. „Die Bundesregierung muss bei der Beschaffung (des Impfstoffs) noch ambitionierter vorgehen.“