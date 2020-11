Rund 250 000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Frankenthal

Frankenthal Ein Wohnhaus in Frankenthal brennt. Die Bewohner bleiben unverletzt, aber der Schaden ist enorm.

Ein Feuer in einem Wohnhaus in Frankenthal hat in der Nacht zum Samstag einen Schaden in Höhe von rund 250 000 Euro verursacht. Die drei Bewohner konnten das Haus demnach unverletzt verlassen. Die Brandursache war zunächst unklar, Ermittler sollten das Haus am Montag betreten, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag.