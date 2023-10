Bildung Rund 3150 Schüler aus der Ukraine an Saar-Schulen

Ziel sei die zügige Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in das saarländische Bildungs- und Betreuungssystem, teilte das Ministerium weiter mit. Daher würden die Schüler an allgemeinbildenden Schulen nicht in sogenannten Willkommensklassen unterrichtet, sondern in Regelklassen integriert. „Unsere Erfahrungen ab 2015 zeigen, dass Integration am schnellsten und besten erfolgt, wenn die Kinder gemeinsam die Schule besuchen.“