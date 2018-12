später lesen Rund 400 Menschen demonstrieren in Kandel Teilen

Rund 400 Menschen verschiedener Gruppierungen haben am Samstag an Demonstrationen in Kandel (Landkreis Germersheim) teilgenommen. Das sagte eine Sprecherin der Polizei in Ludwigshafen am Abend. Es habe zwei kleine Straftaten gegeben - eine Körperverletzung und ein Fall von Widerstand gegen Beamte. dpa