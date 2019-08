Rund 4500 junge Menschen machen FSJ in Rheinland-Pfalz

Lahnstein Rund 4500 junge Menschen leisten in diesem Jahr einen Freiwilligendienst in Rheinland-Pfalz: Die meisten von ihnen, rund 3500, starteten in diesen Wochen, sagte der Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste in Rheinland-Pfalz, Lukas Nübling, in Lahnstein der Deutschen Presse-Agentur.

Im Vergleich zu vor zehn Jahren seien es mindestens 1000 mehr junge Menschen, die sich für einen solchen Dienst in Rheinland-Pfalz entschieden. Über die vergangenen fünf Jahre sei die Zahl aber relativ konstant geblieben.