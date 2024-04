Nürburgring Rund 45.000 Menschen zum Motorrad-Saisonauftakt

Zum Auftakt der Motorrad-Saison haben sich am Sonntag nach Angaben des Veranstalters rund 45.000 Menschen zum traditionellen „Anlassen“ am Nürburgring getroffen. „Wir haben die Ziel- und Startgerade als Ausweichfläche für die Motorräder geöffnet. Das gab es noch nie“, sagte Alexander Gerhard vom Veranstalter Nürburgring am Nachmittag. Er sprach von einem Besucherrekord. Es sei voll, verlaufe bislang aber friedlich, sagte auch ein Sprecher der Polizei.