Rund eine halbe Million Besucher erwartet die Stadt Bad Kreuznach zum diesjährigen Jahrmarkt auf der Pfingstwiese. Als Sicherheitsmaßnahme gebe es auch in diesem Jahr Taschenkontrollen am Einlass, sagte eine Sprecherin der Stadt. dpa

Besonders freuen könnten sich die Besucher auf das erneuerte „Test The Best“-Format: Jeden Tag zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr würden die Schausteller dazu einladen, die Karusselle und Achterbahnen vergünstigt für nur einen Euro pro Fahrt zu testen. Der Jahrmarkt beginnt am Freitag um 17.00 Uhr und endet in der Nacht zum Mittwoch. Insgesamt 206 Fahrgeschäfte warten auf die Besucher.