Die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr 5657 Ausländer eingebürgert. Das waren 224 weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte. Etwa die Hälfte der 2502 Männer und 3155 eingebürgerten Frauen lebt schon seit mehr als 15 Jahren oder länger in Deutschland. dpa