später lesen Rund 630 Betriebe melden Flächen für Eiswein an FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Twittern

Teilen



Hunderte rheinland-pfälzische Winzer spekulieren in diesem Jahr auf Eiswein - die Risikobereitschaft ist um ein Vielfaches höher als im Vorjahr. Diesmal setzen 628 Betriebe auf die süße Spezialität, wie die Landwirtschaftskammer (LWK) in Bad Kreuznach am Montag mitteilte. dpa