Rund 6500 Strafanzeigen im Zusammenhang mit Handy-Klau

Im auslaufenden Jahr sind dem Innenministerium in Mainz zufolge rund 6500 Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Mobiltelefonen in Rheinland-Pfalz erfasst worden. Die Zahl (Stand 21. November 2018) ist deutlich niedriger als die Angaben für 2017 (7584 Anzeigen) und 2016 (8144 Anzeigen), wie das Ministerium am Freitag mitteilte. dpa