Rund 7000 Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme des Coronavirus (SARS-CoV-2). Foto: NIAID-RML/AP/dpa/Archivbild

Mainz Seit Ende Februar haben sich in Rheinland-Pfalz mindestens 7000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Zahl stieg am Dienstag um 14 auf 7001, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb unverändert bei 235 (Stand 11.00 Uhr).



Aktuell sind 169 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Die meisten Neuinfektionen gibt es regional begrenzt in der südlichen Pfalz sowie in der Eifel. Für die Stadt Speyer und den Kreis Germersheim registrierten die Gesundheitsämter in den vergangenen sieben Tagen jeweils 12 neue Fälle pro 100 000 Einwohner, im Kreis Bitburg-Prüm waren es 11. In 17 der insgesamt 36 Kreisen und kreisfreien Städten des Landes ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden.