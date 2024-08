Corona-Pandemie Rund 8,5 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen zurückgezahlt

Darunter seien knapp 1.100 freiwilligen Rückzahlungen in Höhe von insgesamt 8,2 Millionen Euro. 240 Rückforderungen führten bislang zu Rückzahlungen in Höhe von rund 305.000 Euro. Die Nachprüfungen dauerten noch an, hieß es aus dem Ministerium. Bisher seien knapp 300 Anzeigen wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs erstattet worden.