Ein Himmel voller Farben: Bei schönstem Sommerwetter haben rund 80 Teams in ihren Heißluftballons in Föhren bei Trier abgehoben. Bei dem zweitägigen Festival „Mosel Ballon Fiesta“, das am Freitag begann, gab es mehrere Starts, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. dpa