Rund 800 000 Besucher bei Landesgartenschau erwartet

Die Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll rund 800 000 Besucher anziehen und die Innenstadt für Einheimische und Touristen langfristig attraktiver machen. Etwa 30 Hektar bestehende Grün- und Parkanlagen würden für die Schau umgestaltet und rund sechs Kilometer an der Ahr neu gestaltet, sagte der Geschäftsführer der Landesgartenschau gGmbH, Jörn Kampmann am Freitag bei einer Anhörung in der Enquete-Kommission Tourismus des Landtags in Mainz. dpa