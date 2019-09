Rund 850 Rechtspfleger arbeiten in Rheinland-Pfalz

Ein Schild mit dem rheinland-pfälzischen Landeswappen und der Aufschrift "Landgericht" hängt an einer Fassade. Foto: Uwe Anspach/Archiv.

Mainz Fast 850 Rechtspfleger arbeiten an Gerichten und Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz. Sie füllen damit etwa 710 Vollzeit-Stellen aus, wie das Justizministerium in Mainz mitteilte. „Der Bedarf ist nach wie vor erheblich.“ Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem Entscheidungen in Grundbuch- und Registersachen sowie Aufgaben des Familien- und des Nachlassgerichts.

In diesem Jahr werden nach Angaben des Ministeriums 156 und im kommenden Jahr 171 neue Rechtspfleger-Stellen geschaffen. Wichtig für ihre Arbeit ist das Prinzip der sachlichen Unabhängigkeit: Rechtspfleger sollen sich frei von Weisungen nur dem Gesetz verantworten. Das Land bildet die Fachjuristen in einer dreijährigen Ausbildung selbst aus und stellt sie zum 1. November eines Jahres an Gerichten und Staatsanwaltschaften ein.