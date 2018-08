später lesen Rund 90 Waffen von „Reichsbürgern“ eingezogen Teilen

Die Polizei hat von sogenannten Reichsbürgern in Rheinland-Pfalz bisher 90 Waffen eingezogen. Von den etwa 530 „Reichsbürgern“, von denen der Verfassungsschutz im Land ausgeht, seien 50 mit Waffenerlaubnis erfasst, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Mainz mit. dpa