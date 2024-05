Finanzen Rund ein Drittel der Kommunen noch ohne genehmigten Haushalt

Rund ein Drittel der Kommunen in Rheinland-Pfalz hat noch keinen genehmigten Haushalt für das laufende Jahr. Wie das Innenministerium auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion in Mainz mitteilte, wurde in 461 Fällen noch kein Haushalt vorgelegt. In weiteren 308 Fällen sei das Zahlenwerk der Kommunalaufsichtsbehörde präsentiert worden, befinde sich aber derzeit noch in der Prüfung. In Rheinland-Pfalz gibt es rund 2400 Kommunen.