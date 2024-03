KI-Lernplattform Rund ein Drittel der Schulen will „fobizz“ nutzen

An den rheinland-pfälzischen Schulen gibt es ein spürbares Interesse an der KI-Lernplattform „fobizz“. 576 der insgesamt rund 1600 Schulen im Land hätten seit dem Start im Februar mittlerweile einen Antrag auf Nutzung gestellt, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Schon jetzt lässt sich feststellen, dass es eine richtige und zukunftsweisende Entscheidung des Landes war, die Lizenz für „fobizz“ zu erwerben und die Plattform allen Schulen zur Erprobung anzubieten.“