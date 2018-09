später lesen Runder Tisch: Islamverbände begrüßen Fortsetzung des Dialogs FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Twittern

Teilen



Die islamischen Verbände in Rheinland-Pfalz begrüßen die Fortsetzung des Dialogs mit der Landesregierung. Der Runde Tisch Islam sei sich einig, dass man den Weg weitergehen müsse, Muslimen eine anerkannte und diskriminierungsfreie Religionsausübung zu ermöglichen, sagte der rheinland-pfälzische Integrationsbeauftragte Miguel Vicente (SPD) am Dienstag in Mainz. dpa