Runder Tisch zur Situation der privaten Busfahrer

Ein Gewerkschafter geht über ein Plakat mit der Aufschrift "Busfahrer".. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Mainz Die angespannte Situation im privaten Busverkehr in Rheinland-Pfalz ist Thema eines Runden Tisches heute in Mainz. Das Verkehrsministerium will mit privaten Busunternehmen, der Gewerkschaft Verdi und Verkehrsverbünden beraten, wie sich bestehende Probleme lösen lassen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Mittelpunkt steht ein Modell nach dem Vorbild der hessischen Index-Lösung mit Zuschüssen des Landes zum öffentlichen Nahverkehr, die Lohnerhöhungen mit abdecken können.

Die Branche steht seit einem Jahr in einem langwierigen Tarifstreit - die Gewerkschaft fordert für die rund 9000 Beschäftigten der Branche unter anderem eine Durchbezahlung der Dienste - also auch der Pausenzeiten zwischen Fahrten, eine Erhöhung des Stundenlohns von derzeit 13,23 Euro auf das hessische Niveau von 15,60 Euro, ein 13. Monatsgehalt, mehr Urlaubsgeld und höhere Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) Rheinland-Pfalz verweist darauf, dass zusätzliche Belastungen Unternehmen in eine Existenzkrise führen könnten.