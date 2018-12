später lesen Rundfunkbeitrag: Länderchefs vertagen Entscheidung FOTO: Wolfgang Kumm FOTO: Wolfgang Kumm Teilen

Twittern

Teilen



Die Ministerpräsidenten haben noch keine Entscheidung über die künftige Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks getroffen. Die Frage sei, ob eine Indexierung - also eine Koppelung des Beitrags an die Entwicklung der Inflationsrate - eine Möglichkeit sein könnte, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch nach einem Treffen der Länderchefs in Berlin. dpa