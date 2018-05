später lesen Runter kommen sie nicht immer: Feuerwehr befreit Partygäste FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Twittern

Teilen



Vier Gäste einer Geburtstagsparty in Ransbach-Baumbach im Westerwald sind aus Jux auf eine Hebebühne geklettert und in die Höhe gefahren. Dort aber war Schluss mit lustig, denn die Hebebühne schaltete sich wegen Überlastung automatisch ab, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag anrücken und die vier Leute mit einer langen Leiter aus luftiger Höhe befreien. dpa