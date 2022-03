Freizeit : Ausflugsziel Ruppertsklamm: Was man für eine Wanderung wissen sollte

Lahnstein Durch die Ruppertsklamm führt ein bekannter Wanderweg, der nun schon seit langer Zeit im Naturschutzgebiet liegt. Für eine Wanderung sollte man sich darauf einstellen, dass es nicht nur durch flaches Gelände geht.

Wo liegt die Ruppertsklamm?

Woher kommt der Name Ruppertsklamm?

Der ursprüngliche Name des Baches, der ein Zufluss der Lahn ist, lautet „Michelsbach“. Die Klamm selbst hatte früher keinen konkreten Namen. Vermutlich entstand der Name Ruppertsklamm durch ein Missgeschick bei der Recherche. Er wurde erstmals 1901 auf dem erschienenen Kartenblatt „Coblenz“ verzeichnet.

Was bietet die Ruppertsklamm zum Wandern?

Die Tour dauert circa zwei Stunden. Zu Beginn der Wanderung wandert man auf einem relativ flachen Waldweg. Dieser geht jedoch schnell in einen schmalen Pfad über und windet sich langsam in die Höhe. Stufen erleichtern den Aufstieg. Schließlich wird das schmale Tal zur engen Klamm. Es gibt steile und felsige Abschnitte, welche mit Drahtseilen gesichert sind. Daran kann man sich festhalten. Der Weg ist sehr abwechslungsreich. Es geht über Geröll, über kleine Holzbrücken und über Steine im Bachbett. Moosbewachsene Felsen und Sandstein säumen die Seiten. Der Wildbach, der rechte Zufluss der Lahn, verläuft zwischen den Felsen. Die Klamm selbst umgibt ein Laubwald. Das Naturschutzgebiet ist auch Teil des Europäischen Vogelschutzgebietes Lahnhänge und des europäischen FFH-Gebietes Lahnhänge. Es gehört zu „Natura 2000“, einem europäischen Schutzgebietsnetz. In der Mitte der Ruppertsklamm erinnert eine Gedenktafel an Theodor Zais. Er hat die Klamm zwischen 1910 und 1912 erschlossen.

Die Ruppertsklamm eignet sich besonders gut für Familien mit Kindern, denn die Wanderung kann zu einem echten Abenteuer werden. Das Plätschern des Baches begleitet die Wanderer. Es riecht nach Holz, Moos und Walderde. Am Ende der eigentlichen Klamm, dem nördlichsten Punkt, befindet sich die Schutzhütte Ruppertsklamm. Diese ist unbewirtschaftet. Sie bietet Platz für rund 50 Wanderer. Hier gibt es die Möglichkeit zum Grillen oder um ein Feuer im Kamin im Innern zu entfachen. Von der Hütte führen weitere Wanderwege in benachbarte Ortschaften. Der Ruppertsklamm Rundweg verläuft ab hier in südöstliche Richtung auf flacher Strecke. Dieser Panoramaweg verläuft oberhalb der Klamm und ist der Rückweg zum Startpunkt an der B260. Hier bekommt man Ausblicke auf die Lahn, das Kloster Allerheiligenberg und die Burg Lahneck geboten. Immer wieder zweigen vom Weg weitere Wanderwege in unterschiedliche Richtungen ab.