Exklusiv : Russischer Milliardär Rotenberg: Das verbindet den Putin-Freund mit Trier

Oligarch und Putin-Freund: Boris Rotenberg ist auch in Trier gemeldet. Foto: picture alliance/dpa/Vladimir Trefilov

Exklusiv Trier Wenn von russischen Oligarchen die Rede ist, denkt man an Geld im Überfluss, viel Luxus und Unterkünfte an den schönsten und teuersten Orten der Welt. Kann sein, muss aber nicht: Einer von Putins engsten Vertrauten, der Milliardär Boris Rotenberg, ist in Trier gemeldet.