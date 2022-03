Russischer Nürburgring-Mitbesitzer wird Thema im Ausschuss

Mainz Ein Russe hat hier in eine Rennstrecke investiert, russische Airlines haben einen Airport angeflogen. Welche Abhängigkeiten sind da entstanden? Das fragt die CDU mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

Der russische Miteigentümer des weltberühmten Nürburgrings, Viktor Charitonin, rückt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg in den Blick der rheinland-pfälzischen Landespolitik. Die CDU-Opposition im Mainzer Landtag will im Innenausschuss am 23. März die Landesregierung zum Thema Flughafen „Hahn und Nürburgring - Abhängigkeit von Liegenschaften in Rheinland-Pfalz von russischen Aufträgen/Investitionen“ befragen.