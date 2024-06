Technischer Defekt Brandgeruch im Flugzeug: Ryanair-Maschine in Luxemburg notgelandet

Trier · Da dürfte wohl so mancher Passagier ein komisches Gefühl in der Magengegend gehabt haben: Eine Ryanair-Maschine ist am Freitagvormittag in Luxemburg notgelandet. Was bislang zu den Hintergründen bekannt ist:

04.06.2024 , 09:25 Uhr

Eine Ryanair-Maschine vom Typ Booeing 737 ist auf dem Findel notgelandet. Foto: Getty Images/Bradley Caslin