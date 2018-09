später lesen Ryanair-Streik hat nur wenige Auswirkungen am Flughafen Hahn FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Am Hunsrück-Flughafen Hahn sind am Freitag voraussichtlich nur wenige Reisende vom Streik der Billigflugairline Ryanair betroffen. Für den Freitag sei bislang nur eine Verbindung nach Tanger in Marokko gestrichen worden, teilte ein Sprecher am Morgen mit. dpa