Saar-Abgeordnete protestieren gegen AfD

Mit einer weißen Rose an der Kleidung haben am Mittwoch im saarländischen Landtag die Abgeordneten von CDU, SPD und Linkspartei gegen die AfD protestiert. Der Protest der drei Parteien richtete sich vor allem gegen Alfred Dörr, den Vorsitzenden der dreiköpfigen AfD-Fraktion im Landtag. dpa

Er hatte Anfang September in Chemnitz mit einer weißen Rose in der Hand neben dem AfD-Politiker Björn Höcke und dem mehrfach verurteilten Pegida-Mitgründer Lutz Bachmann an einer Demonstration teilgenommen.

Als „Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus und der Widerstandskämpfer, die dem Nationalsozialismus die Stirn boten“ bezeichnen CDU, SPD und Linke in einer Erklärung vom Mittwoch den „Missbrauch“ der weißen Rose als „vermeintliches Trauersymbol in einem Pegida-Aufmarsch“. Die weiße Rose stehe für den Widerstand im „Dritten Reich“ durch Sophie und Hans Scholl. Sie sei auch weiterhin „ein starkes Symbol gegen die Verbrechen des NS-Regimes“.

