Die brummende Wirtschaft hat die Zahl der Arbeitslosen im Saarland im September erneut sinken lassen. In diesem Monat waren 31.200 Menschen arbeitslos gemeldet - das sind so wenige wie seit 37 Jahren nicht mehr in einem September, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Freitag mit. dpa