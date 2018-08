später lesen Saar-Bildungsminister gegen Handyverbot in Schulen FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Der saarländische Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) hält nichts von einem Handyverbot in Schulen wie bei den französischen Nachbarn. „Digitalisierung und die Verwendung mobiler Endgeräte wird nicht vor den Schultoren Halt machen“, teilte er am Dienstag in Saarbrücken mit. dpa