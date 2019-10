Saar-Bildungsministerin gegen bundesweites Zentralabitur

Saarbrücken Anlässlich der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin hat sich die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) gegen Forderungen nach einem bundesweiten Zentralabitur gewandet.

Dieses garantiere „weder eine faire Abiturprüfung noch eine vergleichbare Abiturnote“, sagte sie am Donnerstag. „Unser Ziel muss sein, vergleichbare Voraussetzungen für die Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe zu schaffen, dies durch vergleichbare Strukturen in den Bundesländern.“